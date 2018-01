Impavidi diventa laboratorio per far scoprire la musica classica ai giovanissimi

Dal 22 al 27 marzo Open Opera a Sarzana.

Sarzana - Val di Magra - L'obiettivo è quello di avvicinare i giovanissimi alla musica classica. “Open Opera”è un progetto che vede capofila l'istituto comprensivo di Sarzana ISA 13 e l'istituto comprensivo Don Milani di Massa con il coordinamento di Giacomo Loprieno- Ad Astra e dell'associazione Musica Art Mind di Sarzana con il patrocinio del Comune di Sarzana e dal 22 al 27 marzo vedrà oltre 3500 ragazzi, tra alunni delle elementari e medie, provenienti da 18 istituti scolastici delle province di Massa Carrara, La Spezia e Lucca al Teatro degli Impavidi dove verrà portato in scena il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. “Oltre un terzo di questi ragazzi - dice il sindaco di Sarzana Alessio Cavarra - sono studenti della nostra città e della Vallata del Magra. Questo progetto che per anni si è svolto a Parma oggi, grazie all'apertura del Teatro Impavidi, ci consente di offrire ai nostri studenti la possibilità di conoscere l'Opera sul loro territorio riducendo l'impegno economico per le famiglie e per le scuole.



Oltre allo spettacolo i ragazzi “protagonisti” di Open Opera verranno accompagnati a visitare e a conoscere i monumenti della nostra città”. “E' la più grande iniziativa di divulgazione di cultura musicale presente nel nord- ovest italiano sia per il numero di partecipanti, sia per gli spettacoli messi in scena e per gli istituti coinvolti – dice Giacomo Loprieno-. Open Opera si regge totalmente sulla partecipazione volontaria degli alunni senza alcun contributo pubblico”.



Scuole partecipanti:

Ist.Comprensivo di Santo Stefano Magra

Ist. Comprensivo di Arcola

Ist. Comprensivo di Ameglia

Ist. Comprensivo di Ortonovo

Ist. “Immacolata” (Pavone) di Sarzana

Ist. Comprensivo Sarzana

Ist. Comprensivo Fosdinovo



Ist. Comprensivo Licciana Nardi

Ist. Comprensivo Don Milani Marina di Massa

Ist. Comprensivo Massa 6

Ist. Comprensivo Taliercio Marina di Carrara

Ist. Comprensivo Malaspina Staffetti Massa

Ist. Comprensivo Gentili Fossola : Scuola Media

Ist. Comprensivo di Montignoso

Ist. Comprensivo Carducci Carrara

Ist. Comprensivo Barsanti Pietrasanta

Ist. Comprensivo ISA 22 Val di Vara

Ist. Comprensivo Moratti Fivizzano

Ist. Comprensivo Follo

Ist. Comprensivo ISA 2 La Spezia

Ist. Comprensivo Vezzano Ligure

Ist. Comprensivo Buonarroti Marina di Carrara

Ist. Comprensivo Dazzi Carrara

