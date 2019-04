Immagini da ascoltare, prima della pasqua arte e religione di intrecciano

Sarzana - Val di Magra - Prosegue al Museo diocesano di Sarzana, in vista del periodo pasquale, il percorso in più tappe dal titolo “Nel segno della Croce”. Il percorso ha preso il via l’altro sabato con l’esposizione di una croce in alabastro opera dello scultore tedesco Dirk Wilhelm, della quale un secondo esemplare in marmo è stato donato a Papa Francesco. Hanno offerto il loro sostegno l’amministrazione comunale di Sarzana e monsignor Paolo Cabano, responsabile diocesano per i Beni culturali. Ieri pomeriggio si è svolta una seconda sessione del programma, con l’iniziativa dal titolo “Immagini da ascoltare”: di fatto, quella che si chiama una “sinestesia” tra il vedere e l’ascoltare, ovvero un percorso fra le opere museali guidato dalla storica dell’arte Barbara Sisti, accompagnato per l’occasione dall’ascolto di brani di musica sacra, selezionati da Alessandra Montali, maestra direttrice della corale “Maberini” dell’antica cattedrale di Sarzana. Sono stati numerosi coloro che hanno partecipato. Altri significativi momenti, sempre ispirati dal tema ‘Nel segno della Croce’, si terranno nelle prossime settimane, come, a far data da sabato prossimo 13 aprile, con la mostra, allestita nell’oratorio di Santa Croce, di opere sul tema della croce realizzate dal pittore sarzanese Paolino Rangoni.