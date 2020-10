Il viaggio de "La Voce e il Tempo" passa da Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Il progetto "La Voce e il Tempo" continua il suo viaggio tra le infinite possibilità del canto. Il tour passerà da Sarzana con ben due eventi: "Love Fail" di David Lang il 3 ottobre e Wunderbrarock, il 4 ottobre. Il primo evento, che si terrà alle 21 con ingresso libero in sala consiliare, in collaborazione con Associazione Incanto Armonico di Sarzana. Il secondo è domenica 4 alle 18 alla Chiesa di San Francesco Sarzana (ingresso libero) con il coro Juvenes Cantores, Ensemble Il Falcone, Direttore. Fabrizio Cipriani. In collaborazione con Associazione Incanto Armonico.



Grazie all’unità di intenti con soggetti culturali dislocati in ambito regionale (Associazione Incanto Armonico di Sarzana, Associazione Musicale Teresiana di Savona, Università degli Studi) nella stagione La Voce e il Tempo 20/21 si realizzeranno diversi eventi in ambito extra cittadino. L’ensemble femminile Cleantha propone a Sarzana un nuovo allestimento di Love Fail di David Lang, vertice della scrittura contemporanea per questa formazione, impreziosito dai testi di Lydia Davis e dalla poesia di tema amoroso, declinata attraverso suggestioni oniriche e mitologiche. Un componimento dove anche il silenzio canta. Oltre ai concerti veri e propri si prevede un percorso di preparazione a cura della direzione artistica della stagione con le realtà giovanili in loco, che comparteciperanno agli eventi stessi.

In particolare, come naturale seguito del progetto ideato e coordinato da Paola Cialdella, sempre grazie all’importante partnership con Associazione Incanto Armonico di Sarzana, viene proposto WunderBarock, un programma realizzato a Genova nella scorsa edizione, sotto la guida di Fabrizio Cipriani. Ne sono protagonisti l’ensemble strumentale il Falcone e il coro degli Juvenes Cantores diretti da Alessandra Montali.



In programma opere di assoluto splendore del Barocco tedesco, da Bach a Pachelbel a Händel e al poco eseguito Buxtehude, autore di magnifiche composizioni strumentali e vocali. Giovani musicisti e professionisti insieme restituiscono tutta la forza della polifonia, della lingua, della spiritualità e delle trame armoniche che percorrono i brani in programma.