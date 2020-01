Il tenore Meli dalla Scala a Sarzana: "Qua grande storia e cultura"

Sarzana - Val di Magra - Cavaradossi nella Tosca che ha incantato il pubblico della prima della Scala lo scorso 7 dicembre, il tenore genovese Francesco Meli ieri sera ha fatto tappa al Loggiato Gemmi di Sarzana. L'evento, promosso dagli Amici del Loggiato, ha visto la stella della lirica italiana e internazionale protagonista di un'intervista e di un recital che hanno catturato e deliziato i tanti appassionati accorsi all'esclusiva serata culturale. E mentre infuriavano i preparativi per la cena, Meli si è volentieri intrattenuto con la stampa. “Un vero piacere tornare a Sarzana – ha detto -. Già anni fa mi ero esibito sul sagrato di Sant'Andrea, fu una cosa molto bella. Appena mi hanno chiesto di tornare ho accettato subito volentieri, è un grande onore”.



Per Sarzana avere in casa Meli è qualcosa da far brillare gli occhi, ancora di più alla luce del non celato desiderio di stabilire un rapporto tra il Teatro alla Scala e il Sarzana Opera Festival, rassegna in seno alla quale muove lo storico concorso Spiros Argiris. “Senz'altro Sarzana è una città bella, ricca di storia e cultura, forte di una tradizione teatrale e di un festival lirico in cui investe con passione – ha continuato Meli -. Penso ci possa essere delle possibilità di collaborazione. Del resto anche questa serata, e non perché ci sono io, di fatto va a replicare il format di quella organizzata alla Scala un mese e mezzo fa, poco prima della Tosca del 7 dicembre. È un segnale”.



Meli, che compirà quarant'anni a maggio, ha alle spalle già 18 anni di onorata carriera. “Io giovane? Ho tanta carriera alle spalle e non so quanta ne avrò davanti, spero non tantissima perché mi piacerebbe riposare un po' prima o poi! Oggi la carriera del cantante lirico, è vero, si è allungata. Ma occorre naturalmente fare i conti con l'avanzare dell'età e quindi con il proprio fisico. Certo poi ci sono l'esperienza, lo studio, la tecnica, che crescono negli anni. Obbiettivi? Un obbiettivo è già mantenere questo livello”. Non mancano le dritte ai giovani che sognano un futuro nella lirica: “C'è una parte di lavoro uguale per tutti, fatta di studio, dedizione, professionalità, comprensione degli errori. Ma bisogna capire che è necessario coltivare la propria identità, la propria individualità. Ognuno ha la sua strada, il suo metodo. E guai a sentirsi arrivati, mai smettere di studiare”. Meli ha parlato anche di scelte: “C'è chi sostiene che si faccia strada dicendo dei no. Non sono d'accordo. Non è questione di dire dei sì o dei no, ma di dire i no e i sì giusti”.



Nel corso della chiacchierata si è parlato anche della 'Primina' della Tosca riservata dalla Scala agli under 30 il 4 dicembre. “È stato un successo, molti ragazzi si sono ricreduti e sono usciti entusiasti – ha raccontato Meli -. Penso che andare a seguire la lirica con lo spirito della serata d'eccezione, con il vestito delle migliori occasioni, aiuti a vivere ciò a cui si assiste come quello che è, cioè un grande spettacolo. Ci vuoi essere, vuoi vivere la serata alla Scala. Se ci vai come a una normale recita può non funzionare”. Una visione non banale, distante da semplicistiche interpretazioni che sparano sulla sgargiante e mondana luminosità di Prima e Primina. Una visione consapevole del legittimo e atavico aspetto rituale dell'occasione teatrale.