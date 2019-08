Il teatro di ricerca omaggia Oriana Fallaci

Sarzana - Val di Magra - Nell’anno del 90° anniversario della nascita di Oriana Fallaci sono tanti i modi con i quali viene ripercorsa e meditata la sua figura di donna, giornalista, scrittrice e testimone del suo tempo. A Sarzana, nell’ambito del progetto Mama teso a valorizzazione l’universo femminile, accadrà il 15 agosto, al Chiostro di San Francesco, con inizio alle 21, con un approccio esclusivo: quello del teatro che si fa ricerca, analisi attraverso la suggestione di suoni ed immagini. La chiave della scatola magica che contiene il personaggio Oriana, in questo caso, è quella del canto delle sirene, figure mitiche che evocavano nei naviganti, nei viaggiatori dei mari inesplorati, simulacri e voci che parevano reali, storie e suggestioni che li attiravano verso una rappresentazione della realtà così verosimile.



Tre sirene ironiche ed evocatrici, interpretate da Jole Rosa, Chiara De Carolis e Cecilia Malatesta, coadiuvate dalle luci di Daniele Passeri, faranno balenare gli amori, le passioni, gli ideali di Oriana Fallaci giocando a comporne la figura attraverso parole sue e di altre donne come lei in lotta contro la banalità della vita e delle imposizioni della società. Lo spettacolo è un’amalgama di testi di epoche diverse, con miraggi un po' burloni che sviandoci da i cliché ci svelano forse un'immagine ancor più reale del reale. Ne esce un collage di parti diverse saldate insieme come un Frankenstein, una creatura inaspettata, ma viva e che, come il canto delle sirene, arriva in fondo all'anima.