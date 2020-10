Sarzana - Val di Magra - Mercoledì 14 ottobre alle 16 si terrà la presentazione del volume "Il teatro di Luna. 70 anni di ricerche archeologiche" presenta Massimo Osanna, direttore Direzione generale Musei Ministero per i beni e le Attività culturali e per il Turismo accessibile solo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Museo archeologico di Luni.