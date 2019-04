Il sindaco: "Il Festival della Mente è Sarzana". Ecco Costa, Tonelli e Colombo

La rassegna rompe i confini del fine estate e conquista gli Impavidi. Triplo appuntamento a maggio.

Sarzana - Val di Magra - Si è svolta stamattina, nella sala consiliare del Comune di Sarzana, la presentazione di fuoriFestival, un nuovo format proposto dal Festival della Mente promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, con la direzione di Benedetta Marietti che prevede, per la prima volta, la realizzazione di tre eventi di avvicinamento alla XVI edizione.

Gli appuntamenti si terranno il 16, il 26 e il 29 maggio, al Teatro degli Impavidi di Sarzana, un modo per far vivere il Festival della Mente anche al di fuori delle tradizionali tre giornate.

L’iniziativa è stata presentata dal sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, dal presidente della Fondazione Carispezia Matteo Melley e dalla direttrice del festival Benedetta Marietti.



Si inizia giovedì 16 maggio alle ore 21 con lo spettacolo teatrale “Questioni di cuore” di Lella Costa, già ospite del festival nel 2004 e nel 2013. Sul palco la scrittrice e attrice milanese dà voce con comicità e ironia alle tante “lettere del cuore” ricevute da Natalia Aspesi per l’omonima rubrica sul Venerdì di Repubblica. Tra risate e lacrime, tradimenti e perdoni, paure e pregiudizi si compie così un itinerario lungo trent’anni attraverso la vita sentimentale degli italiani e delle italiane per capire come cambiano le storie d’amore e si evolvono i costumi.



Domenica 26 maggio alle ore 21 salirà sul palco degli Impavidi un altro volto noto del Festival della Mente, già protagonista dell’edizione 2016: il fisico al Cern di Ginevra e professore all’Università di Pisa Guido Tonelli, che è stato uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs, ci parlerà della “Genesi” dell’universo, in un viaggio vertiginoso all’indietro nel tempo, fino al mistero primo delle cose. Ma per costruire una cosmogonia, oltre alla scienza verrà in aiuto anche il mito perché entrambi hanno in fondo la stessa funzione: permettere all’essere umano di trovare il proprio posto nell’universo, capire le nostre radici più profonde e trovarvi spunti con i quali affrontare il futuro.



Mercoledì 29 maggio, sempre alle ore 21, fuoriFestival si conclude con Paolo Colombo, professore di Storia delle Istituzioni Politiche e Storia Contemporanea all’Università Cattolica di Milano, che lavora da diversi anni sul rapporto tra Storia e narrazione. Per la prima volta a Sarzana, terrà la lezione-spettacolo di history telling “American dream: JFK. Il mito, il coraggio, la fine”. Il racconto, con l’aiuto di immagini, filmati e musica, della vita del più famoso presidente statunitense, vera e propria icona della contemporaneità, diventa un’occasione per riflettere sui tratti di una cultura – quella appunto a stelle e strisce – che tanto ha contato per le sorti del mondo in cui viviamo.



«Il Festival della Mente è Sarzana - ha dichiarato il sindaco Cristina Ponzanelli -. Esce per la prima volta dai suoi tre giorni, fondendosi ancor più profondamente con la città che è cultura, arte e scienza che si respirano in ogni suo angolo e affondano le loro radici nella nostra storia millenaria. Ringrazio Fondazione Carispezia per aver voluto portare insieme queste importanti novità ad un festival già ricchissimo. Oggi e domani sapremo declinare insieme ogni sfumatura delle idee, dei pensieri e delle visioni diverse che arricchiscono la nostra società. Guardiamo insieme al futuro, con la consapevolezza di un legame tra Sarzana e il Festival della Mente che è e sarà sempre più indissolubile».



«Con questa nuova iniziativa il Festival della Mente conferma la volontà di vivacizzare il tessuto cittadino – ha affermato il presidente Matteo Melley – e di proporre occasioni di approfondimento culturale anche al di fuori dei tre giorni dell’evento: fuoriFestival costituisce infatti un ulteriore progetto pensato per estendere e arricchire lo spirito della manifestazione lungo l’arco dell’anno. Giunti alla sedicesima edizione, non possiamo che essere soddisfatti dei risultati dell’investimento sul festival, non solo per la capacità di proporre un'offerta di grande qualità, ma anche per gli importanti numeri raggiunti fino ad oggi, per l’affezione dei partecipanti e per le rilevanti ricadute sociali ed economiche sul territorio. Siamo certi così di aver contribuito a creare e a far crescere un evento che rappresenta un esempio unico e positivo nel panorama culturale italiano».



«Il programma fuoriFestival – ha concluso Benedetta Marietti – ha l’ambizione di ricreare con i tre eventi al Teatro degli Impavidi alcune delle caratteristiche che hanno decretato il successo del Festival della Mente: la multidisciplinarietà e l’eterogeneità delle voci di scienziati, umanisti e artisti; una divulgazione leggera e appassionante; una serie di riflessioni originali e di chiavi di lettura che ci aiutino a comprendere un po’ di più la complessità del quotidiano. fuoriFestival rappresenta così un’occasione ulteriore per condividere l’emozione della conoscenza e aprirci a nuovi orizzonti del sapere».



Biglietti: Questioni di cuore € 12,00; Genesi e American dream: JFK. Il mito, il coraggio, la fine € 5,00



Informazioni e prevendite: www.festivaldellamente.it; Teatro degli Impavidi, via Mazzini, Sarzana – tel: +39 346 4026006 – teatroimpavidi@associazionescarti.it



Facebook: @festivaldellamente – Twitter: @FestdellaMente

Instagram: festival_della_mente – Canale Youtube: Festival della Mente Sarzana

Hashtag ufficiale: #FdM19