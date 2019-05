Il sarzanese Tommaso Valerio andrà alle Olimpiadi di scienze

Studente del Parentucelli-Arzelà.

Sarzana - Val di Magra - Tommaso Valerio, studente di 5C del Liceo scientifico ‘Parentucelli-Arzelà’ di Sarzana, dopo aver vinto la fase regionale delle Olimpiadi per la sezione triennio ‘Scienze della Terra’, con la squadra della Liguria, ha partecipato alla fase nazionale, tenuta di recente a Pavia.

Nella classifica finale, Tommaso Valerio si è classificato terzo e farà parte del gruppo di dieci studenti che parteciperà ad Aosta alla fase di allenamento per le Olimpiadi internazionali in programma in Corea del Sud dal 26 agosto al 3 settembre 2019.



Il risultato fin qui conseguito, conclude per Tommaso un pregevole percorso di partecipazioni alle Olimpiadi delle Scienze che ogni anno lo ha visto sempre protagonista ai primissimi posti nelle graduatorie nazionale e regionale, sezione quest’ultima che lo vide vincitore nel 2016 per il biennio.

A Tommaso Valerio, già protagonista nelle Olimpiadi di Fisica, sono andate le congratulazioni della dirigente scolastica, Vilma Petricone, di tutto il corpo docente e degli studenti dell’istituto ‘Parentucelli-Arzelà’ per il nuovo traguardo.