Il sarzanese Giacomo Czerny tronista a "Uomini e donne"

Sarzana - Val di Magra - Il 25enne videomaker e fotografo sarzanese Giacomo Czerny è uno dei nuovi 'tronisti' di Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5. “Fin da bambino – ha raccontato nella presentazione pubblicata da WittyTv – nei video e nel cinema ho sempre trovato una fuga dalla realtà. Quello che faccio è cercare di catturare emozioni e sentimenti e trasformarli in immagini. Il mio lavoro mi permette di viaggiare e di stare con tante persone, connettendole tramite immagini e suoni, per me è una cosa necessaria. L'amicizia è fondamentale, l'amore? Sono stato fortunato e sfortunato ma difficilmente ho perso la testa”.

QUI il suo video di presentazione.