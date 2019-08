Il salto dell’acciuga: domenica un recital per Luigi Camilli

Sarzana - Val di Magra - Domenica 4 Agosto si terrà, a Montemarcello, "Il salto dell’acciuga", un recital in memoria di Luigi Camilli, figura molta conosciuta nel territorio, prematuramente scomparso nel Febbraio 2016. Camilli, avvocato montemarcellese, era popolarmente conosciuto come lettore, attore di testi classici, interprete di testi dialettali, poesie, racconti ed in particolar modo, amante e profondo conoscitore di Dante tanto da venire spesso invitato in rinomati circoli letterari per leggerlo ed interpretarne la letteratura. In memoria di questo straordinario personaggio, i suoi tre amici e collaboratori, Mecconi, Simeone, Bernardini, Domenica alle 21.30 suoneranno e canteranno il suo recital preferito, nonché una sua personale creazione: “Il salto dell’acciuga”.



Questo insieme di poesie, brani letterari e canzoni era stata allestita l’ultima volta nel 2014 e per sorta di un profondo rispetto verso l’amico prematuramente scomparso da allora non era stata più portata in scena. Ora, a 5 anni di distanza dall’ultima replica, è sembrato loro il modo migliore per ricordarlo ancora una volta con infinito immutato affetto. "Siamo profondamente orgogliosi di ospitare questo recital – spiega il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri – Luigi Camilli ha rappresentato una fetta importante della nostra cultura popolare, della tradizione dialettale e di tutto quello che è profondamente legato alla storia di Montemarcello. L’amministrazione comunale è, da sempre, vicina alla famiglia e agli amici del compianto Luigi".



Appuntamento, quindi, a Domenica 4 Agosto in Piazza XIII Dicembre, spettacolo ad ingresso libero e gratuito, promosso dal Comune di Ameglia, a cura di Mecconi, Simeone e Bernardini, in collaborazione con Proloco montemarcello.