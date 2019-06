Il salotto con gli autori di Bernardini De Pace compie dieci anni

Sarzana - Val di Magra - “Vedo questa rassegna come si guardano i propri figli, il mio sogno era quello di organizzare degli incontri letterari aggiungendo anche le canzoni per trascorrere delle serate come nel salotto di casa mia”. Così Annamaria Bernardini De Pace, matrimonialista ed esperta di diritti della famiglia ma anche anima e cuore della manifestazione “I grandi temi” che quest'anno taglierà il traguardo della decima edizione. Il 'salotto' all'aperto sarà sempre quello della villa romana di Bocca di Magra dove dal 3 all'8 luglio ospiterà autori affermati o emergenti per quello che è ormai diventato un appuntamento fisso dell'estate amegliese, nato con la giunta Galazzo e proseguito con Giampedrone e De Ranieri.



“Il tema di quest'anno sarà “il pensiero degli uomini” - spiega l'avvocato – e per parlarne ho scelto uomini di ogni età ed orientamento sessuale, ma sto già pensando all'edizione del 2020 nella quale si parlerà di donne e non mancherà Camilla Baresani. Essere arrivati al decimo anniversario è sicuramente un risultato importante – ammette Bernardini De Pace, a sua volta autrice e giornalista – ho sempre sentito un grande affetto da parte delle persone, molte delle quali vengono ogni volta senza perdersi una serata, così come gli scrittori che non vedono l'ora di tornare. In tutto questo tempo l'unica delusione me l'ha data l'autore che l'anno scorso all'ultimo ha preferito Maria De Filippi a me. Sono felice di essere riuscita ad aggiungere la musica ma anche il cibo, visto che gli sponsor Carrefour e Amadori (si aggiungerà anche Hotel Santa Caterina) mi consentono di far degustare prodotti italiani di qualità. Gli uomini? - conclude tornando alla rassegna - Sono tutti traditori, non mi innamoro più perché è come andare al cinema a vedere un film giallo di cui conosci già la fine. Anche se adesso le donne che vogliono avere pari dignità stanno facendo altrettanto. In questi anni ho avuto a che fare con migliaia di coppie disastrate”.



La manifestazione, che nel corso delle edizioni ha fatto da trampolino anche a personaggi come Gianluigi Nuzzi e Annalisa Chirico, si aprirà con Davide Steccanella – legale di Cesare Battisti – e il suo “Across the year” dedicato alla musica rock; poi toccherà a Vittorio Feltri con “Il borghese” e al giovane influencer Francesco Sole con “L'aggiustacuori”. Il 6 luglio sarà la volta di Raffaello Tonon e Luca Onestini i quali presenteranno “Gli oneston”, seguiti il giorno successivo da Fabio Canino (atteso anche Cristiano Malgioglio) con “Le parole che mancano al cuore” mentre il calendario si chiuderà con Nicola Fiorin e “Com'è terribile questa nostra sorte”.



“Credo che il tema di quest'anno – commenta il sindaco di Ameglia De Ranieri – sia un'esatta istantanea della nostra società, rappresentata senza alcuna ipocrisia. Dal calcio alla televisione fino all'approfondimento politico saranno trattati tutti i temi più attuali”. “E' doveroso ringraziare Bernardini De Pace – conclude l'assessore alla cultura e al turismo Ferti – per il tempo che dedica a questa rassegna e al nostro territorio, scegliendo ogni anno di valorizzare e far conoscere anche ai suoi ospiti un nostro patrimonio come la villa romana”.