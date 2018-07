Il ricordo di Gironda e tanta musica per la Notte Bianca

Verso il compleanno della città, Ponzanelli: "Sarà la festa di tutti". Italiani: "Grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo". Mostra di Gironda accessibile anche ai disabili.

Sarzana - Val di Magra - Si avvicina l'appuntamento con la quarta edizione della Notte Bianca, che sabato 21 luglio celebrerà il 553esimo compleanno della città di Sarzana, colorata per l'occasione con tutte le tonalità care a Paolo Emilio Gironda. Il ricordo dell'artista mancato a novembre sarà infatti il filo conduttore di una serata di festa che inizierà proprio con l'apertura al pubblico della mostra personale a lui dedicata nel palazzo Picedi Benettini di via Mazzini. Come un anno fa con “Zura Zura” sarà dunque un'esposizione legata alle tradizioni della città o a un suo amato personaggio ad avviare il ricco cartellone che proseguirà fino alle 2 di notte in strade e piazze allestite con diversi colori.



“Sono particolarmente emozionata e contenta – rivela la sindaco Ponzanelli – perché alla festa per la nostra città si aggiungerà il ricordo di una persona che ha lasciato una grandissima traccia in tutti noi. Abbiamo messo tutto il nostro impegno in questa manifestazione che sarà inclusiva perché abbraccerà più zone possibili del centro, tutti saranno protagonisti”.

Non solo perché grazie alla sensibilità della stessa Ponzanelli l'accesso alla mostra sarà possibile anche per i disabili visto che sarà installato un “saliscendi” per fare in modo che tutte le persone possano raggiungere l'appartamento nel quale sono state sistemate le opere di Gironda.



“Grazie al coordinamento di tutti i commercianti (i negozi saranno aperti) è stato possibile realizzare un programma di buonissimo livello – prosegue l'assessore Roberto Italiani – avremo musica ed eventi in tutta la città con artisti locali e il momento principale sarà alle 17 con la donazione al Comune da parte dell'associazione Arte Alchemica di un'opera di Gironda. Dal punto di vista logistico – aggiunge – abbiamo fatto alcuni interventi strutturali mettendo a norma gli impianti elettrici delle piazze in modo definitivo. Voglio ringraziare tutte le persone che in questi giorni hanno fatto il possibile per rendere possibile l'allestimento di una festa molto attesa dai sarzanesi”.



Come detto, saranno tante le le strade e le piazze del centro a essere coinvolte, comprese piazza Martiri, via Gori e viale Della Pace dove sono previsti spazi dedicati soprattutto ai bambini. Musica dal vivo in via Fiasella,in via Mascardi e piazza Firmafede. Concerti anche in piazza Matteotti, piazza Luni, piazza Calandrini, piazza De André e nei locali del centro.