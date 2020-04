Sarzana - Val di Magra - Il 20 Settembre 2020, alle ore 18.00, in Piazza Colonna, a Ponzano Superiore, si terrà la premiazione della 36° edizione del Premio Nazionale di Poesia "Cesare Orsini". Per partecipare al Concorso si consiglia di consultare in bando, online sul sito istituzionale del Comune di Santo Stefano di Magra. Scadenza prevista per il 17/08/2020. Per informazioni sul Premio: Segreteria Premio 0187 699041 o 0187 697175