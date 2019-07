Il guru populista Steve Bannon giovedì sera a Montemarcello

Sarzana - Val di Magra - Steve Bannon, direttore esecutivo della campagna elettorale di Donald Trump e, fino ad aprile 2017, membro del Consiglio per la sicurezza nazionale del presidente tycoon, giovedì 11 luglio alle 21.30 sarà protagonista a Montemarcello, in Piazza XIII dicembre, ospite della rassegna Ligura d'Autore. Lo intervisterà Francesco Piccinini. Tra i riferimenti mondiali della alt right, Bannon è uno degli alfieri dell'ondata sovranista populista che negli ultimi anni si è fatta spazio in seno al sistema politico occidentale. Tra i partiti visti con favore da Bannon anche la Lega di Matteo Salvini, che potrebbe far tappa proprio a D'Autore.