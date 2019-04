Il grande talento di Peppe Barra al Teatro Impavidi

Sarzana - Val di Magra - Sono aperte le prevendite e le prenotazioni per uno degli eventi più attesi della stagione del Teatro degli Impavidi. Il grande attore e cantante napoletano Peppe Barra torna a Sarzana per un recital pensato apposta per il Teatro degli Impavidi dal titolo “Cammina Cammina”.



Lo spettacolo andrà in scena sabato 13 aprile alle 21 e sono ancora disponibili posti in platea e nei palchetti.

Un recitar cantando: si può definire così questo recital che Peppe Barra porta in scena. La voce straordinaria e il talento unico di Peppe Barra attraggono lo spettatore nel suo mondo artistico fatto di follia, poesia, malinconia, ironia graffiante, estro e divertimento. Un repertorio di canzoni napoletane che si intreccia con quello comico e grottesco dei monologhi e delle parodie. Un crescendo di emozioni dove il dialetto è protagonista a rafforzare il significato dei testi. E’ uno spettacolo in cui il teatro si trasforma in una trama fitta di sogni, desideri, passioni e sentimenti, citazioni e ricordi, un concentrato delle qualità di attore e cantante di Peppe Barra che segue il suo percorso artistico accordando sulla medesima tastiera vocale, ritmo e giocosità, sempre con il sorriso sulle labbra e la sua innata voglia di divertirsi e divertire.



Peppe Barra, artista colto e raffinato, è considerato uno dei protagonisti più eclettici della scena napoletana e personaggio di rilievo della cultura del Novecento, protagonista del recupero della tradizione popolare musicale e teatrale, la cui forza dirompente è trasformata dall'artista in una commistione di sogni, desideri, passioni e suggestioni attraverso l'intensità e l'ironia che la napoletanità esprime nei suoi testi e nelle sue riscritture. Per informazioni e prenotazioni: 3464026006 o teatroimpavidi@associazionescarti.it I Biglietti sono anche direttamente acquistabili online sul sito Vivaticket