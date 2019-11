Il giovanissimo Lorenzo Di Salvo ha dedicato due libri al castello di Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Sono editi da Tomolo Edizioni i due libri per ragazzi dedicati al Castello di Ameglia e scritti dal tredicenne sarzanese Lorenzo Di Salvo. Entrambi i libri fanno parte della Collana "I quaderni del mistero" e infatti si tratta proprio di brevi racconti impaginati come quaderni e strutturati come dossier super segreti.



Nel primo libro, "Il castello di Ameglia- Le origini del mistero" vengono narrate in maniera assolutamente romanzata le storie che più persone hanno raccontato nel corso degli anni riguardo a misteriose voci e strani rumori uditi nel castello.



Nel secondo libro, invece, "Il castello di Ameglia- L'indagine", con la prefazione del sindaco Andrea De Ranieri, viene raccontata l'indagine realmente svolta all'interno del castello in una notte di Agosto dal giovane scrittore Lorenzo e dall'Associazione After Life Team. Per gli amanti del mistero e del paranormale.