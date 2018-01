Il giovanissimo Eil Marchini al Pazza Idea

Sarzana - Val di Magra - Per il consueto appuntamento del martedì live del Pazza Idea ecco Eil Marchini. Ventuno anni, italianissimo ed espatriato per inseguire i suoi sogni. Dall'Italia prima in Inghilterra e poi in Australia, dove sta conseguendo una laurea in Popular Music presso il conservatorio del Queensland ed è residente nella Gold Coast. Eil impara senza fatica la chitarra acustica e intreccia generi come rock psichedelico, reggae, blues e soft rock, con influenze come Jimi Hendrix e John Butler Trio, il sound di Eil non è nient'altro che contagioso. Ha appena pubblicato il suo primo album dove ha raccolto le sue esperienze musicali e non, all’insegna della positività e della “joie de vivre” a cominciare dal titolo scelto per il lavoro,'Smile,' che ha dieci tracce in profondità ed è stato registrato in parte in Italia, in parte in Australia.