Il fumettista Gipi sabato sera al Cinema Italia

Sarà proiettato 'Il ragazzo più felice del mondo', suo nuovo film. Nel 2011 aveva debuttato come regista cinematografico con il film 'L’ultimo terrestre', prodotto da Fandango.

Sarzana - Val di Magra - Serata imperdibile sabato 15 dicembre al Cinema Italia di Sarzana. Alle 21 sarà proiettato 'Il ragazzo più felice del mondo' (2018), ultimo film del pluripremiato fumettista, cineasta e illustratore Gipi, che sarà presente all'evento, organizzato da cinema e Comic House. A seguire, Gipi risponderà alle domande del pubblico e sarà disponibile per l'immancabile firmacopie. Il film parte da un fatto realmente accaduto: vent'anni fa Gipi riceve la lettera di un fan 15enne che, dichiarando amore totale per le opere dell'autore, gli chiede una dedica con scritto semplicemente 'A Francesco'. Vent'anni dopo Gipi scopre che questo fan aveva fatto la medesima richiesta a molti altri fumettisti, continuando a inviare la stessa lettera nel corso degli anni dicendo sempre di avere 15 anni. A Gipi non resta che provare a mettersi sulle tracce del misterioso mittente... ed ecco che nasce la storia de 'Il ragazzo più felice del mondo'.



Gipi, al secolo Gianni Pacinotti, nasce a Pisa nel 1963. Nel 1994 inizia a pubblicare vignette e racconti brevi sulla rivista satirica Cuore. Le prime storie a fumetti escono sul mensile Blue. Per la casa editrice Coconino Press ha realizzato diversi libri: da 'Esterno Notte' agli 'Appunti per una storia di guerra', premiato come Miglior fumetto dell'anno al Festival internazionale di Angouleme nel 2006. Tra le altre sue opere 'Questa è la stanza', 'Baci dalla provincia', 'S.', 'La mia vita disegnata male', l’antologia 'Diario di fiume' e 'Verticali'. Gipi è anche illustratore per il quotidiano La Repubblica e collabora col settimanale Internazionale. Nel 2011 ha debuttato come regista cinematografico con il film 'L’ultimo terrestre', prodotto da Fandango.