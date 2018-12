Il film "Il sole sulla pelle" arriva al Cinema Moderno

Sarzana - Val di Magra - Dopo l'emozionante serata della prima al Teatro Eden di Viareggio del 17 dicembre, comincia il viaggio nelle sale cinematografiche del film "Il sole sulla pelle", documentario insieme ai sui autori Massimo Bondielli e Gino Martella e all'associazione Il Mondo Che Vorrei Onlus Viareggio



- MASSA - Multisala Splendor, 11/01/19 ore 20.10

- CARRARA - Cinema Garibaldi e Cinema Baluardo, 14/01/19 ore 21.00

- SARZANA Cinema Moderno Multisala, 19/01/19 ore 20.10

- FIRENZE - Cinema La Compagnia, 27/01/19 ore 15.00

- MELENDUGNO (LE) - Nuovo Cinema Paradiso, 02/02/19 ore 21.00

- CHIOGGIA (VE) - Cinema don Bosco, 08/02/19 ore 21.00



Questo è solo il primo ciclo di proiezioni sulle quali vi terremo informati di volta in volta. Già stiamo programmando le date in nuove città per la prossima primavera, per poi ritornare a Viareggio nel giugno prossimo in occasione del 10° anniversario dalla strage ferroviaria.



Qui il trailer del film.