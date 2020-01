Il costume dei popolani lo fanno gli studenti dell'Einaudi Chiodo

Sarzana - Val di Magra - Una collaborazione tra l'Istituto Einaudi Chiodo e il Comune di Santo Stefano di Magra per allestire una Rievocazione storica - la famosa manifestazione che anima ogni fine luglio dal 2003 - il più vicino possibile alla realtà dell'epoca, cioè l'ultimo scorcio del XV secolo. In particolare, l'intesa – inquadrata come alternanza scuola lavoro - vedrà il Corso moda della scuola superiore spezzina progettare e realizzare il costume di una popolana, che sarà indossato da una figurante e diventerà riferimento per gli altri partecipanti. “In giro ci sono tante mistificazioni... Noi non abbiamo mai voluto realizzare un carnevale estivo, bensì una manifestazione culturale il più possibile vicina alla verità storica”, ha chiarito stamani in conferenza stampa Carla Bertoldi, presidente di quell'associazione Casa Torre che assieme a Palazzo civico organizza ogni anno l'evento, che attira migliaia di visitatori. Anche, appunto, per lo scrupolo filologico con cui viene gestita la ricostruzione, che si avvale del contributo della docente di Storia del costume Sara Paci e della storica Laura Lotti. Un approccio necessario per puntare al dichiarato obbiettivo di far accogliere la manifestazione sotto l'egida della Federazione italiana giochi storici. “L'intesa che annunciamo oggi – ha affermato la sindaca Paola Sisti in apertura di conferenza stampa – è una doppia soddisfazione: da un lato incrementiamo la qualità della Rievocazione, dall'altro collaboriamo con un istituto professionale esaltando l'aspetto della formazione. Vogliamo che questa collaborazione prosegua e si allarghi negli anni, magari arrivando ad allestire un museo con i costumi. E sarebbe bello immaginare un accordo con l'Alberghiero per lavorare sull'aspetto della verosimiglianza alimentare”. Presenti in conferenza anche Roberta Lucetti (che ha ricordato pregevoli aspetti quali la collaborazione col laboratorio pellami del carcere spezzino) e Francesca Dapò (laureata in Design della moda al Politecnico di Milano e poi specializzatasi all'Istituto Burgo), figure centrali della macchina organizzativa e della progressiva crescita qualitativa del tuffo nel passato santostefanese.



La 'pratica' Rievocazione per l'Einaudi Chiodo prende il via questo semestre e vedrà impegnate le classi terza, quarta e quinta del Corso Moda in un'immersione nello stile e nelle tecniche di fine Quattrocento (quasi Millecinque, citando Non ci resta che piangere), questo anche grazie all'analisi di dipinti di maestri quali Leonardo, Ghirlandaio e Pinturicchio. La realizzazione vera e propria del costume della popolana sarà cosa di quindici studenti (tutte ragazze, tranne uno) delle classi quarta e quinta. E per il prossimo anno c'è già l'idea di passare di rango, forgiando un abito nobiliare, operazione assai più complessa, visto che i signori vestivano in modo decisamente elaborato. Il laboratorio sarà condotto utilizzando tecniche dell'epoca, anche se non mancherà qualche colpo di macchina da cucire. Le attività sono state illustrate in conferenza dalle docenti Raffaella Danieli e Silvia Anselmo, che seguono il progetto assieme alle colleghe Gloria D'Imporzano e Maria Biggi.



“Siamo entusiasti di questa partnership e speriamo prosegua nel tempo – ha affermato il dirigente scolastico Paolo Manfredini -. Le attività applicative e il dialogo con il lavoro, per una scuola professionale come la nostra, sono fondamentali. Bene la realizzazione di prodotti, ancor di più se con uno studio culturale alla base”. “I professionali – ha proseguito il docente Luca Liguori – devono contaminarsi con la realtà. Uno strumento per farlo è l'alternanza scuola lavoro, che per noi è centrale, tant'è che, a fronte di un limite minimo di duecento ore nel triennio, il nostro istituto ne prevede quattrocentodieci, più del doppio”. E allora buon lavoro e appuntamento alla sfilata. Che con ogni probabilità quest'anno non sarà l'ultimo fine settimana di luglio, ma il penultimo, perché altrimenti si sconfinerebbe in agosto, infilando una sovrapposizione col Palio del Golfo.