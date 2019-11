Il comico Faraco per il Saturday Night

Sarzana - Val di Magra - Al Jux Tap si ride con Carmine Faraco. Arriva direttamente da Colorado Caffè e Made in Sud, due tra i più fortunati show televisivi dedicati alla comicità, l’ospite della puntata di sabato 2 novembre del Saturday Night firmato da e20 e Radio Nostalgia.



Cabarettista, attore e contante, Faraco ha recitato in numerosi film e pubblicato anche un singolo “Pecchè”: sarà lui ad accompagnare l’apericena musicale (dalle 20.30). Non solo cabaret, anche tanta musica. Dalle hit degli ’80 alla dance music passando per la commerciale la playlist del momento: sono due le sale dove ballare fino a tarda notte in compagnia di Andrea Secci, Luca Giorgi, Joe Mazzola, Emilio Simonini e Alex Bonini (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).



Il lungo weekend del Jux Tap si chiude domenica 3 novembre (dalle 22.30) con l’evento rivelazione della stagione: il nuovo format Be Chic che mette insieme il meglio del meglio della musica dance, dell’animazione e della cultura disco-dance. Conducono la serata Mirko Martini e Alex Junior e la partecipazione straordinaria di Andrea Mattei di M2O.