Il centro commerciale La Fabbrica è pronto per la grande festa di Halloween

Sarzana - Val di Magra - Al Centro Commerciale La Fabbrica giovedì 31 ottobre "Grande festa di Halloween" dalle ore 16 in poi tutti i bambini e le loro famiglie sono invitati n galleria per la grande iniziativa. Ci saranno tante sorprese per tutti, con giochi, animazioni, postazioni “truccahoorror”, sfilate di maschere e premi alle maschere più mostruose! E poi la grande novità della stanza della paura!!

"Quindi aspettiamo tutti “mascherati” - si legge in una nota del centro - dalle ore 16 all’interno della galleria per una giornata davvero speciale! Inoltra ci sarà anche una speciale esibizione mostruosa della scuola di danza Mdc danza di Sarzana che si esibirà con tutti i suoi allievi. Per tutte le info potete visitare il sito web ed i nostri canali social".