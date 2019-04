Il castelnovese Simone Borgato brilla al Rally di Sanremo

Sarzana - Val di Magra - In una gara difficilissima da interpretare per le mutevoli condizioni meteo, il giovane pilota di Castelnuovo Magra ha colto, assieme a Nicola Biagi, il primato tra le Suzuki Swift di classe R1B.

Simone Borgato ha archiviato il 66° Rallye Sanremo, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally e del Suzuki Rally Cup, il monomarca a cui partecipa il pilota 23enne, con una prova concreta ed in costante crescita, che lo ha portato al primato di classe R1B, al volante della Suzuki Swift. Affiancato dal camaiorese Nicola Biagi, il portacolori del Versilia Rally Team e del Automobil Club Lucca ha chiuso anche al 9° posto tra gli iscritti al campionato e 4° tra gli Under 25, preceduto solo da vetture più evolute di quella a sua disposizione, incamerando così preziosi punti, dopo quelli già acquisiti al Rally del Ciocco, che lo proiettano al 6° posto della classifica generale e 2° in quella riservata agli Under 25, mentre Nicola Biagi è salito al 5° posto tra i navigatori.



Dichiarazione di Simone Borgato: “Sono contento del lavoro svolto a Sanremo, una gara mai vista in precedenza e totalmente diversa dal Ciocco, sia per la conformazione delle strade che per il meteo, dato che abbiamo trovato di tutto, dalla grandine al sole, passando per la pioggia e la nebbia, anche nella stessa prova. La conoscenza della vettura è ancora limitata, e sul bagnato era la prima volta che la guidavo, quindi siamo partiti da zero, cercando di non commettere errori inutili. Io e Nicola ci siamo posti l'obiettivo di fare esperienza, e soltanto con i chilometri di gara possiamo migliorarci. A Sanremo abbiamo affrontato una prova da 30 km in notturna e l'ultima speciale del rally da oltre 34 km, con condizioni miste del fondo: siamo pertanto felicissimi della vittoria di classe, ed ancor di più per quanto appreso in questo weekend. Non possiamo certo competere con le altre vetture più performanti, ma rispetto al Ciocco abbiamo ridotto il distacco e conquistato la R1B: direi che siamo sulla strada giusta! Grazie a Nicola, che sta crescendo al mio fianco, ai nostri partner Luna Abrasiv e FM Lubrificanti, a Simone Di Giulio, Stefano Martinelli ed al Versilia Rally Team, che ci permettono di essere al via di questo monomarca. Adesso testa e cuore sono già proiettati al prossimo appuntamento, in Sicilia.”



La stagione di Simone Borgato proseguirà con la 103° Targa Florio, dal 9 al 12 maggio, terzo appuntamento del CIR e del Suzuki Rally Cup, monomarca composto da 6 appuntamenti, tutti all'interno del “tricolore” (Ciocco, Sanremo, Targa Florio, Roma Capitale, Friuli, Due Valli), e dalla finale unica a Como. Gli impegni di Borgato seguiranno pertanto il calendario della serie organizzata da Suzuki Italia.



(Nella foto Simone Borgato e Nicola Biagi impegnati durante il 66° Rallye Sanremo)