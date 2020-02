Il carnevale a Santo Stefano Magra è dedicato agli animali in via d'estinzione

Sarzana - Val di Magra - Anche quest’anno il centro storico di Santo Stefano di Magra si animerà di maschere, coriandoli e stelle filanti con la manifestazione Carnevalando 2020 che coinvolgerà tutte le scuole del Comune.

Il tema scelto per questo Carnevale sarò un argomento molto caro alle nuove generazioni: gli animali in via d’estinzione, con grandi e piccoli mascherati da simpatici e sempre più preziosi animali…a rischio. Un modo per sensibilizzare la comunità locale su un tema importante che si inserisce nell’equilibrio globale del Pianeta.



Al grido di “Salviamo gli animali in via d’estinzione” per le vie del centro storico di Santo Stefano sfileranno tigri, orsi, panda, koala, tartarughe e altre specie in pericolo e che, secondo i dati diffusi da WWF, ammontano a quasi 2 milioni tra animali e vegetali, vittime di cambiamenti climatici, inquinamento, bracconaggio, commercio illegale e distruzione degli habitat.



L’appuntamento è in Piazza della Pace alle 15.00, dove, al termine della sfilata che avverrà per le vie del centro storico, i partecipanti – accompagnati dalla Filarmonica Santostefanese – si ritroveranno per concludere il pomeriggio di festa e sensibilizzazione ambientale con uno spettacolo di “baby dance” e una merenda fornita dall’Associazione Nuove Direzioni.