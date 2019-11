Il batterista sarzanese Mattia Carpeggiani suonerà con "Rockin mille" anche a Milano

Sarzana - Val di Magra - Il giovane sarzanese Mattia Carpeggiani è uno degli otto batteristi che suoneranno il 6 dicembre in piazza Duomo a Milano per la cerimonia di accensione dell’albero di Natale, con la band dei “Rockin mille”. Sono stati scelti, per questo evento, solo 70 componenti tra tutti i partecipanti delle edizioni di Rockin e Mattia è uno di questi e a soli 13 anni è di sicuro una bella soddisfazione per lui e tutta la sua famiglia.



Ciao Mattia iniziamo a conoscerci, da quando suoni la batteria?

"Da quando avevo due anni, la musica non è mai mancata in casa nostra, ho iniziato imitando mio papa’ alla batteria, quando ero piccolo avevo la mia in salotto".



Il tuo genere musicale preferito?

"Sicuramente il rock".



La tua band preferita?

"Mi piacciono tutte le band hard rock degli anni Novanta, dai Motley Crue ai Guns and Roses e le loro nuove formazioni attuali, come i Sons of Apollo".



IlChi è invece il tuo batterista preferito?

"Al momento non ho un batterista di riferimento, ma Portnoy, Jared Falck e Tommy Lee sono batteristi che amo guardare sul Web".



Cosa vorresti fare da grande?

"Di sicuro il musicista".



Aspetta un attimo, non hai detto il Batterista! Come mai?

"Beh mi piace la musica, studio pianoforte con la Prof Tavani, seguo corsi di solfeggio al Conservatorio di La Spezia e studio batteria col maestro Paolo Cozzani; certo la batteria è il mio strumento preferito, ma sono molto attratto anche dalla direzione d’orchestra".



Che scuola frequenti

"Sono in terza media alle Poggi Carducci indirizzo musicale, e l’anno prossimo non so ancora dove andrò"



Veniamo a questa esperienza di Milano, parlaci della tua esperienza a Rockin’1000 del 12 ottobre a Linate Air show

"Beh che dire è stato fantastico, ho suonato in prima fila a fianco al guru Alberto Paderni, con altri 999 musicisti da tutto il mondo. C’erano più di 20 mila spettatori, un palco enorme all’interno dell’aeroporto di Linate! Posso dire di aver suonato con i Subsonica e Manuel Agnelli che erano ospiti della serata".



E ora Milan Super Christmas ?

Si! Che emozione! Lo staff di rockin mille mi ha scelto tra tutti i partecipanti delle varie edizioni per suonare la batteria (ci saranno solo 8 batteristi ) per la cerimonia di accensione dell’albero di natale in piazza Duomo a Milano il 6 dicembre! Mi è arrivata la comunicazione che ero stato selezionato il giorno del mio compleanno, puoi immaginare la felicità".



Come ti stai preparando al concerto?

"Passo le serate in sala prove, a preparare le canzoni che lo staff ci ha inviato, supervisionato da mio Papa’ ….per ora la scaletta è top secret".



C’è qualcuno che vuoi ringraziare

"Di sicuro Mamma e Papà che mi supportano e sopportano, i miei fratelli, e il guru che mi ha scelto per suonare a Milan Super Christmas! Ci vediamo a Milano in p.zza Duomo il 6 dicembre".