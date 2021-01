Il Trio Myosostis chiude la rassegna "Ascoltami, la musica c'è"

Sarzana - Val di Magra - Si concluderà sabato 30 gennaio la fortunata rassegna “Ascoltami, la musica c’è”, fortemente voluta da Accademia Musicale Bianchi e sostenuta dall’Amministrazione comunale di Sarzana.

Alle ore 12.00 si potrà vedere ed ascoltare in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’Accademia, il giovane Trio Myosostis, composto da Francesca Pignotti al pianoforte, Luca Bianchi al clarinetto e Niccolò Zappavigna al violoncello.

I tre talentuosi musicisti si esibiranno in opere di Max Bruch e Johannes Brahms suonando dalla Casa della Musica, la sede cittadina dell’Accademia Musicale Bianchi.



Il riscontro dei concerti in streaming della rassegna, trattandosi di una prima volta rispetto agli usuali concerti in presenza proposti dall’Accademia, non era affatto scontato. Il grande successo di pubblico che ne è derivato, in termini di visualizzazioni durante e dopo la diretta, è un forte segnale del bisogno immutato delle persone, nonostante il difficile periodo, di cultura e di musica.

Un bisogno che piuttosto si è accentuato, data l’impossibilità di poter partecipare agli spettacoli dal vivo.



La direzione che Accademia Bianchi intende perseguire è quella di continuare ad immaginare e a progettare iniziative alternative a quelle in presenza. Questa direzione, benchè dettata dalla situazione, è ritenuta necessaria, per continuare dare il giusto spazio alla cultura e alla musica, due settori forzatamente fermi ed apparentemente immobili, ma in realtà vivi come sempre, se non più di prima.

Mai come oggi è importante dare la possibilità di esprimere la propria arte e il proprio lavoro, alle persone che di questi due settori fanno parte.





Riferimenti per assistere alla diretta del concerto:



Pagina Facebook: @AccademiaMusicaleBianchi



Canale Youtube dell’Accademia: @Accademia Bianchi