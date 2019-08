Il Teatro dell’Orsa torna a Sarzana due anni dopo

Sarzana - Val di Magra - Dopo il successo ottenuto nell’edizione 2017, nuova presenza del Teatro dell’Orsa a Sarzana, dal 30 agosto all’1 settembre nell’ambito dell’autorevole Festival della Mente, «il primo Festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee».



Venerdì 30 agosto alle ore 21 Monica Morini e Bernardino Bonzani presenteranno, all’Auditorium dell’I.I.S. Parentucelli-Arzelà, lo spettacolo Magie d’acqua: «Antiche fiabe che hanno camminato nelle profondità della terra ci insegnano il futuro. Chi entra e si tuffa nelle storie conoscerà Maman de L’Eau, che ha le chiavi delle acque. Lo Spirito dell’acqua zampilla di vita e non può essere imprigionato. Le parole danzano sul ritmo di strumenti gorgoglianti come ruscelli grazie alle musiche dal vivo di Gaetano Nenna».



Sabato 31 agosto alle ore 17 e domenica 1 settembre alle ore 9.30 il Teatro dell’Orsa proporrà la passeggiata-laboratorio Futura. Cartoline alla vita, trekking poetico a caccia di incanti, storie e immagini: «L’ascolto del mondo apre visioni dentro e fuori, è un ponte oltre il presente» suggeriscono gli artisti «Ogni partecipante dedicherà una cartolina al futuro, un collage di parole, segni e colori. Ne uscirà una ballata alla vita fatta di storie diverse, un laboratorio per lasciare tracce a chi verrà». Questo incontro prende spunto dal libro di Monica Morini, Qui ci sono le altalene (Edizioni Corsare, 2018), nato in seguito a un progetto realizzato in un reparto di neonatologia. Futura. Cartoline alla vita è dedicato a bambini dai 5 anni e adulti. Durata: 90 minuti. Max 25 partecipanti. Ritrovo in piazza Capolicchio.



Il Teatro dell’Orsa è una compagnia fondata nel 2003 a Reggio Emilia da Monica Morini e Bernardino Bonzani, che produce e interpreta spettacoli di teatro per adulti e ragazzi. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi. Dal 2018, insieme ad Annamaria Gozzi, la compagnia ha dato vita a Reggio Emilia alla Casa delle Storie, una fucina di teatro, arte, musica e cultura.



Il Festival della Mente è il primo Festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee. Si svolge a Sarzana a fine estate con la direzione di Benedetta Marietti e la consulenza scientifica di Gustavo Pietropolli Charmet: tre giornate in cui relatori italiani e internazionali propongono incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento culturale, indagando i cambiamenti, le energie e le speranze della società di oggi, rivolgendosi con un linguaggio accessibile al pubblico ampio e intergenerazionale. Il programma prevede una sezione per bambini e ragazzi: è in questo contesto che il lavoro del Teatro dell’Orsa andrà in scena.



Ingresso allo spettacolo € 8.

Partecipazione alla passeggiata-laboratorio: € 4.