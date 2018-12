Il 2019 di Sarzana si aprirà all'insegna della cultura

Nei prossimi giorni si conosceranno i vincitori della "call" per gli eventi culturali e nomine per il comitato di indirizzo del teatro.

Sarzana - Val di Magra - Se il 2018 di Palazzo Roderio si è chiuso con la presentazione dei progetti per il nuovo ponte sul Calcandola e la viabilità di via Paradiso, il nuovo anno di Sarzana si aprirà all'insegna della cultura.

Come auspicato da sindaco e giunta sono state infatti numerosissime le adesioni alla doppia “call”, ovvero il concorso di idee metto in atto con successo in diverse città, per la scelta e l'organizzazione degli eventi culturali del 2019. A fine novembre l'amministrazione Ponzanelli aveva pubblicato due diversi bandi, uno per il periodo primavera-estate e uno per il secondo semestre del prossimo anno, incentrato quindi principalmente sul periodo natalizio. Il tutto con l'obiettivo – come sottolineato nell'occasione dal sindaco – di “promuovere più eventi culturali che possano essere selezionati con criteri chiari, certi e trasparenti per sviluppare una visione di città più aperta, ricca e moderna, consentendo di conservare il nostro patrimonio di offerta culturale e, al tempo stesso, di arricchirlo guardando sempre e di più al futuro”. Proposte che saranno valutate attentamente nei prossimi giorni prima della scelta dei due soggetti che si occuperanno di allestire il nuovo calendario delle iniziative.



Nei prossimi giorni infine si conoscerà anche il membro esperto del Comitato di indirizzo del Teatro degli Impavidi. Il 29 dicembre infatti è scaduto l'avviso pubblico rivolto ad esperti in ambito teatrale o con esperienze in campo artistico-culturale per la creazione di un elenco di esperti finalizzato alla nomina che sarà fatta dal sindaco Cristina Ponzanelli una volta valutati tutti i curriculum. Con il comitato di indirizzo dovrà poi rapportarsi l'associazione degli Scarti che si è aggiudicata il bando per la gestione del teatro nel nuovo anno solare.