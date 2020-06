Il 2 luglio parte la rassegna estiva del Cinema Italia

Sarzana - Val di Magra - Dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid-19, l'attività dell'Italia di Sarzana ripartirà a breve con l'appuntamento in piazza Niccolò V e le tradizionali proiezioni all'aperto nello spazio antistante il cinema. La rassegna prenderà il viva il 2 luglio con il film “Alice e il sindaco” e proseguirà con altre 26 pellicole fra le più viste e apprezzate dalla stagione. Da “Tolo Tolo” di Checco Zalone a “1917” di Mendes passando per “One upon a time in Hollywood” di Tarantino, “Jocker” e “Martin Eden” con Luca Marinelli.

Info e programma completo sulla pagina Facebook “Cinema Italia Sarzana”.