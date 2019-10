I sarzanesi Fernweh protagonisti a Oviedo nell'omaggio a Bosch

Sarzana - Val di Magra - Per tre sere consecutive, da giovedì a sabato appena trascorsi, uno dei più importanti appuntamenti culturali nelle Asturie in Spagna ha avuto come protagonisti i sarzanesi Fernweh e lo studio Karmachina, autori fra l'altro anche del coinvolgente video che introduce i visitatori di Portus Lunae alla visita della passerella e dell'area archeologica di Luni.



Questa volta il progetto multimediale presentato a Oviedo è stato dedicato alla forza visionaria dell'arte di Hieronymus Bosch. Ogni anno infatti la Fundación Princesa de Asturias indice i suoi premi, che in questo 2019 hanno riservato un riconoscimento – per la categoria Communication and Humanities - al celebre Museo del Prado, istituzione culturale più importante della Spagna che ha appena festeggiato i duecento anni dalla sua nascita. Da qui la scelta della fondazione asturiana di affidare a Rino Stefano Tagliaferro di Karmachina la realizzazione di un concerto multimediale ispirato ai capolavori del pittore olandese e in particolare al suo “Giardino delle Delizie” custodito al Prado, proposto nei tre appuntamenti live che si sono succeduti presso la “Fabrica de Armas de La Vega”.



Qui le caleidoscopiche immagini di “Tríptiko. A vision inspired by Hieronymus Bosch” sono state proiettate su un megaschermo accompagnate dalla musica dei Fernweh Emiliano Bagnato e Daniel Palumbo, coadiuvati dal batterista spezzino Mirko Ferrero che ha sostituito l'infortunato Lorenzo Cosci. Esibizioni rese possibili anche da un altro spezzino, il tecnico del suono David Campanini.



(Foto Iván Martínez per FPA)