I lettori ai "Libri per strada" immortalati da Irene Malfanti

Prosegue fino a domenica il progetto "Gente tra le righe".

Sarzana - Val di Magra - Oltre agli incontri con autori e lettori, anche quest'anno la rassegna “I libri per strada”, in corso fino a domenica in piazza Luni a Sarzana, ospita il progetto fotografico di Irene Malfanti “Gente tra le righe” giunto ormai alla sua terza edizione. L'obiettivo è quello di immortalare le persone con un libro per loro significativo, creando così una sorta di catalogo dei lettori della città e del territorio che assistono alla manifestazione.

“Chiederemo – spiega Malfanti - a chi vorrà partecipare, oltre a posare con un libro, un breve racconto o una citazione che spieghi come i libri abbiano in qualche modo influenzato le loro vite, con l'intento di sensibilizzare la gente alla lettura”.

I ritratti e le didascalie verranno postate nella rubrica "Gente tra le righe" sulla pagina Facebook “I libri per strada”. Il progetto avrà luogo, gratuitamente, per tutta la durata della rassegna e gli interessati potranno poi acquistare ad un prezzo simbolico una stampa della propria foto. Per info: irenemalfanti@gmail.com