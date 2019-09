I laboratori di Ordinesparso sono pronti a ricominciare

Sarzana - Val di Magra - Come ogni anno, da ormai dodici anni, si rinnova il laboratorio permanente di teatro organizzato dalla Compagnia Ordinesparso e tenuto dal suo direttore artistico e fondatore Giovanni Berretta. Dopo un anno pieno di soddisfazioni come quello passato, nel quale la Compagnia ha portato i propri laboratori in giro per tutta l’Italia, in particolar modo ad Ancona, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il Teatro Panettone, e a Torino dove ha lavorato a stretto contatto con alcune scuole; la Compagnia di Berretta è pronta a ripartire da Sarzana ed apre le porte a chiunque voglia

unirsi. Come l’anno scorso ci saranno due laboratori: uno il lunedì ed uno il giovedì aperto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni. Il laboratorio per i giovani è come sempre un vanto per tutta la Compagnia Ordinesparso, che negli anni si è impegnata per fare in modo che i giovani fossero al centro di ogni progetto ed iniziativa, un’attenzione che è stata anche recentemente ripagata con la vittoria del proprio Giorgio Gaber da parte dei ragazzi del Liceo Parentucelli.



In vista dell’inizio del laboratorio, apertura a settembre e chiusura a giugno in occasione di NIN Estate 2019, Giovanni Berretta ha voluto dedicare qualche parola a chiunque voglia continuare o unirsi a questo viaggio: “All’interno della vita 4.0 è necessario insegnare nuove mansioni per le quali saranno richieste nuove competenze. Come troviamo le nostre nuove competenze? Esistono varchi che consentono di accedere a luoghi speciali, spazi interiori ma condivisi.

Per noi uno di questi è la porta della sala in cui facciamo training. Entri, trovi il tuo spazio, io ti guido con la voce ma cammino con te e tu con i tuoi compagni. La tecnica e l’intuizione si mettono a danzare e sorridono. Ognuno è solo ed unico e speciale nella sua potenza creativa mentre con gli altri scopre e racconta un meraviglioso incontro. Uno nuovo ogni volta.”



Il percorso si occuperà di indagare diversi aspetti della formazione dell’attore: gestione dello spazio scenico, dei tempi e dei ritmi della rappresentazione teatrale; lavoro specifico sul fisico per rompere i movimenti quotidiani e trovare la propria espressività corporea; teatro di strada e contatto con il pubblico, elementi di training vocale come respiro, uso delle risonanze nel corpo ed emissione vocale; lavoro sui sensi alla ricerca di un contatto tra esseri umani, di vita e di emozioni. I corsi saranno presentati lunedì 23 e lunedì 30 settembre alle 21 presso il Teatrocra di Piazza Terzi a Sarzana. Per informazioni: 338.58.32.027.