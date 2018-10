I We love surf questa sera al Kulchur 21

Sarzana - Val di Magra - Questa sera i We Love Surf saranno al Kulchur21 di Sarzana per presentare il nuovo video 'It's Really Hard' in uscita in anteprima per Rockit.it

We Love Surf ama suonare, andare al mare con la tavola. Non è strano e per di più lo fa per davvero.

We Love Surf è un duo rocknroll/beat/surf, voce, chitarra e batteria, nato a Carrara nel 2011, grazie ad Andrea Marcori (Kobayashi/CuraroDischi) con il desiderio di connettere surf praticato e musica.

We Love Surf dopo l'Ep 'Holiday' (2011) e due album, 'Go!' (2012) e 'Up and Riding' (2014) trova la sua vera dimensione nel duo nel 2016 con il terzo album 'Peachy Keen' confermando una sempre più evidente attitudine rocknroll.

Le onde di We Love Surf attraversano tutta la penisola grazie ad un'intensa attività live che conta più di trecento concerti negli ultimi quattro anni.

'Feel So Good, Rocknroll' è il primo singolo che ha anticipato l'uscita di 'Jellyfish', mentre a settembre, per lanciare il tour invernale uscirà il video di 'It's Really Hard'.



questo il programma:



20:00 apertura mostra Enmaart

21:30 intervista con www.radiorogna.it

22:00 Inizio Concerto