I "Profili" di Erika Vita in mostra alla Fabbrica

Sarzana - Val di Magra - Continua fino a domenica 16 dicembre la Mostra dell'artista lunigianese Erika Viti presso lo spazio espositivo del Centro Commeriale "La Fabbrica" di Santo Stefano Magra. L'artista, già in passato conosciuta per il sapiente uso di materiali di riciclo con cui realizzava creature marine, oggi presenta "Profili", installazioni multimateriche che raffigurano

in maniera più o meno concettuale esseri umani i cui tratti caratteriali ed emozionali si percepiscono, non dallo sguardo, per lo più assente, ma dall'armonia degli elementi compositivi che si fondono assieme. "A seconda del proprio stato d'animo, l'osservatore interpreta i dettagli narrativi in modo personale, riconoscendo qualcuno di famigliare o persino se stesso nell'opera".