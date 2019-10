I Lions di Sarzana al fianco di Bellatalla: due carrozzine e materiale sanitario per i bambini

Sarzana - Val di Magra - Si è tenuto martedì 15 ottobre nella sala altana del Park Hotel Santa Caterina l’incontro patrocinato dal Comune di Sarzana con David Bellatalla, spezzino, noto antropologo, che vive da anni a Ulan Bator ed è membro del Centro Studi e Ricerche dell'Accademia delle Scienze della Mongolia, e, continuando i suoi studi sulle etnie, riti e tradizioni di quell'immensa e varia nazione, si dedica con infinita e infaticabile passione alla risoluzione dei complessi problemi sociali e umanitari che attanagliano la periferia della capitale della Mongolia.

Occasione dell’incontro, che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, è stata la presentazione del suo ultimo libro “I mille volti dello sciamano”, un accurato lavoro di ricerca supportato da immagini e dal racconto di esperienze dirette sul mondo dello sciamanesimo.



Prima della presentazione del libro il professor Bellatalla ha illustrato il nuovo progetto che lo vede impegnato per la costruzione di un Centro di Accoglienza per i bambini ad Ulan Bator, un centro che ospiterà un presidio medico, una scuola e un laboratorio.

Ha inoltre illustrato, anche con immagini, le attrezzature che ha acquistato per i bambini con disabilità grazie al contributo consegnatogli lo scorso mese di maggio dal Lions Club Sarzana come due carrozzine per bambini con disabilità e materiale sanitario.

Al termine dell’incontro il Presidente del Lions Club Sarzana Giovanni Torlai ha consegnato al professor Bellatalla un contributo per la costruzione del centro di accoglienza in progetto.