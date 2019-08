I Favolosi anni ’60 nelle fotografie di Adalberto Guarnerio

Sarzana - Val di Magra - La scorsa estate l’associazione I Ameglia si era presentata con Approdi, tre giornate con giornalisti e scrittori a parlare di attualità, ha proseguito questo inverno con una serie di incontri d’autore e ora, estate 2019, la mostra di Adalberto Guarnerio. Guarnerio nasce a Milano nel 1937 e a soli 20 anni inizia l’attività di fotoreporter presso la mitica Agenzia Farabola descritta dal suo fondatore Tullio Farabola come «uno degli archivi fra i più ricchi e meglio organizzati in Italia». A fine anni ‘50 e inizio anni ‘60 Guarnerio realizza reportage nei settori dello sport, dello spettacolo, di costume, ritraendo personaggi della politica, dell’arte, della musica. Allora i fotoreporter erano chiamati “schiacciabottone” perchè dovevano preoccuparsi di documentare la cronaca spesso “rubando” la fotografia come il paparazzo reso famoso da Fellini ne “La Dolce Vita”. Guarnerio ha saputo però distinguersi perchè nel suo lavoro ha

sempre cercato di scegliere una inquadratura diversa, una luce particolare e così sono nate immagini che sono ormai delle icone della storia del nostro paese.



Nell’ambito della collaborazione con Farabola arricchisce il suo curriculum con servizi legati a fatti di cronaca e

costume che oggi costituiscono un vero e proprio archivio storico irripetibile. Dalla Milano del boom economico Guarniero passerà negli anni alla Milano della Moda realizzando per la rivista Annabella servizi di moda in tutto il mondo per completare la propria carriera collaborando con settimanali e mensili di vari settori e importanti Marchi per

cataloghi e campagne pubblicitarie. Favolosi anni ‘60 raccoglie le migliori testimonianze del Guarnerio giovane fotoreporter dell’Agenzia Farabola. I visitatori potranno ammirare Sofia Loren, Alberto Sordi, un giovanissimo Dario Fò, De Chirico e Dalì, Gassman e Tognazzi per citarne alcuni. Tutti rigorosamente in bianco e nero e quasi tutti nel formato quadrato della mitica Rolley.