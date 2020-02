I Cage alla finalissima di Sanremo Rock

Sarzana - Val di Magra - I Cage, band progressive rock apuana, dopo aver vinto la semifinale regionale, sono diventati ufficialmente la miglior band rock della Toscana. Ai primi di giugno prenderanno quindi parte alla finalissima di Sanremo Rock 2020, dove se la vedranno con i migliori gruppi provenienti dalle altre regioni italiane. Tutti i finalisti vengono pubblicati sul Cd Compilation del Sanremo Rock distribuito da Universal Music Italia e una selezione di finalisti/semifinalisti entra nella compilation Emersione (Et Team).



I Cage sono un'importante gruppo della scena progressive italiana che si formò anni fa a Carrara con il nome di Soundproof Red. L’ingresso nella band delle due voci femminili ed il cambio di numerosi componenti nel corso degli ultimi anni hanno reso lo stile della band più vicino al classic rock melodico pur mantenendo l’attitudine prog soprattutto nell'approccio molto tecnico allo strumento. Nel 2005 la rivista Arlequins parlava di “un ottima versione di Prog classico fortemente influenzato da Genesis e Yes su tutti ma anche con non pochi riferimenti alla PFM e al new prog inglese”. Oggi la band è formata da Andrea Griselli (batteria), dal chitarrista Andrea Mignani, spezzino di Castelnuovo, da Damiano Tacchini (tastiere), da Diletta Manuel (voce), da Giulia Curti (voce) e dal bassista Marco Cavanna.



Il nuovo album è stato presentato con due bellissimi concerti live registrati presso il Barlume di Marina di Carrara nel corso del 2019, la pubblicazione dei quali è prevista nel corso del 2020. In questi giorni gira bene su molte emittenti radiofoniche la cover di I Save The World Today, omaggio agli Eurythmics ed alla propria fan base e disponibile su tutte le piattaforme streaming dal 6 dicembre.