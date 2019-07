I Bowland a Sarzana: "Da ex precari della musica oggi viviamo un sogno"

Sarzana - Val di Magra - “So che suoneremo in una piazza molto bella, non vediamo l'ora di salire sul palco”. Così a CdS Saeed Aman, che con Lei Low e Pejman Fa forma i Bowland, gruppo rivelazione di X Factor che domani sera sarà sul palco di piazza Matteotti a Sarzana all'interno del festival “Moonland”. Un gruppo, o meglio, un'amicizia nata a Teheran, dove i tre si sono conosciuti al liceo, per poi ritrovarsi a Firenze per gli studi universitari. Sempre nella città toscana nel 2015 è nato il progetto Bowland (che in Farsi significa “alto” e “forte”) che fra atmosfere fluttuanti e rimandi al trip-hop di fine anni Novanta ha dato vita al primo album “Floating Trip” nel 2017, prima del successo inatteso e imprevedibile di X Factor che li ha visti arrivare fino alla finale e all'ultimo ep “Bubble of dreams”.

Sogni realizzati ed esperienze che Aman ci ha raccontato alla vigilia dell'esibizione sarzanese, unica tappa ligure del loro tour estivo che ad agosto li vedrà anche a Pag in Croazia con Ellen Allien e Paul Kalkbrenner.



Più o meno un anno fa iniziava la vostra avventura ad X Factor mentre fra poche settimane sarete sul palco dello Sziget di Budapest, uno dei più importanti festival europei. Come è cambiata la vostra vita da un'estate all'altra?

“E' stato un passaggio velocissimo, come un lampo, ci sono tante cose e sfaccettature che stiamo cercando di digerire col tempo. È stata un'esperienza veramente particolare e speciale, bella e brutta allo stesso tempo. La nostra vita è cambiata perché da musicisti 'precari' con lavoretti part-time ci siamo ritrovati a essere artisti a tempo pieno con un pubblico così numeroso che ci permette di organizzare concerti belli in posti speciali. Un sogno che si è avverato molto prima di quanto potevamo anche solo immaginare. Stiamo vivendo un momento bellissimo”.



Il progetto è sembrato da subito molto lontano dai canoni classici di un talent come X Factor eppure il vostro stile ha subito colpito giudici e pubblico. Con che aspettative vi siete avvicinati a questa avventura?

“Eravamo scettici fin dall'inizio, non sapevamo neppure se andare a fare il pre-casting perché eravamo abbastanza convinti che non ci avrebbero presi perché facevamo e facciamo tendenzialmente trip hop e comunque musica non commerciale, 'fatta in casa'. Probabilmente ci siamo trovati nel posto giusto al momento giusto, abbiamo proposto qualcosa di completamente diverso e nuovo. Inoltre in un programma come questo contano molto anche la personalità e altri aspetti e noi essendo amici da una vita siamo forse riusciti a trasmettere qualcosa di più. Il legame ventennale che ci unisce è stato fondamentale e ancora oggi ci permette di raggiungere certi risultati dal punto di vista musicale e ci fa andare avanti con il progetto in questa nuova vita alla quale non eravamo preparati. Quella di X Factor in tal senso è stata un'ottima 'palestra' che ci ha fatto imparare molto facendoci confrontare ogni giorno con professionisti di altissimo livello in ogni ambito come coreografie, scenografie, presenza sul palco e altri dettagli di produzione. Se sei pronto ad assorbire un'esperienza di questo tipo può darti tantissimo”.



La vostra vicinanza alle sonorità tipiche di Bristol è chiara e in questi mesi siete stati giustamente accostati a grandi interpreti del genere ma chi via ha più influenzato in questo percorso? Cosa ascoltate attualmente?

“Nei gusti musicali siamo tutti e tre molto simili e fra i gruppi che ci hanno influenzato di più posso sicuramente citare Radiohead, Massive Attack, Portishead, Bjork, Nicholas Jarr e la corrente elettronica a cui fa riferimento e poi gli Archive e Tricky che sono stati molto importanti. Essendo in tour in questo momento non stiamo ascoltando moltissima musica ma siamo sicuramente 'ossessionati' da “Anima”, disco solista di Tom Yorke. Suonerà a Roma due giorni dopo di noi, proveremo a fermarci per vederlo”.



Sia in studio che dal vivo utilizzate anche molti strumenti etnici e tradizionali. Le vostre origini iraniane quanto hanno influito in queste contaminazioni sonore?

“Siamo cresciuti ascoltando quasi solo musica occidentale, ovviamente abbiamo conosciuto anche quella del nostro paese ma l'influenza europea è sempre stata forte. Dentro di noi c'è sicuramente tanto delle nostre origini anche perché siamo venuti via che eravamo abbastanza grandi, avevamo tutti fra i 23 e i 28 anni. Questo legame emerge in maniera spontanea quando componiamo e suoniamo, riusciamo a riconoscere un linguaggio ritmico che viene prevalentemente dal Sud dell'Iran. La musica tradizionale del Golfo Persico, che è molto interessante e che riusciamo a vedere meglio in pezzi come “One eyed giants” o “Clowns” con ritmi più spezzati”.



Dopo gli ottimi riscontri dell'esperienza televisiva vi siete confermati anche nei tanti concerti fatti negli ultimi mesi. Cosa vi sta trasmettendo quest'intensa attività live?

“Ci riempie di gioia. Da quando abbiamo iniziato il tour abbiamo notato che il pubblico è molto variegato in termini di età, fin dall'inizio ci siamo molto sorpresi di vedere in prima fila bambini e persone anziane. Ci fa molto piacere arrivare ad un pubblico così vasto e diverso nonostante un suono comunque particolare. Prima, immaginando il nostro futuro, ci vedevamo come un gruppo di nicchia che piaceva solo ad appassionati di un certo tipo di musica e di una determinata fascia di età che suonava in posti piccoli e più intimi. Poi ci siamo ritrovati a fare un sold out all'Alcatraz di Milano con un pubblico molto trasversale anche per quanto riguarda i gusti e questo per noi è veramente bello”.



Venite da queste parti e a Sarzana per la prima volta, che tipo di concerto deve attendersi il pubblico che verrà a vedervi?

“Proporremo un repertorio fatto in gran parte dal primo disco rivisitato e adattato anche all'esperienza acquisita negli ultimi tempi, alle nostre nuove esigenze e alle aspettative che abbiamo da noi stessi. Non mancherà ovviamente il repertorio di X Factor mentre ci saranno anche alcuni inediti che abbiamo sempre fatto live ed altri che usciranno presto. Il tutto sarà accompagnato da un'ottima produzione luci e visual. L'atmosfera sarà intima in certi passaggi e ballabile in altri”.



Finito il tour arriverà il momento del nuovo album?

“Abbiamo già pronte le bozze di buona parte del disco e stiamo valutando con la Sony l'uscita del primo singolo che potrebbe già arrivare a fine estate. Poi finiti gli ultimi concerti, ci chiuderemo in studio per finire la registrazione in autunno”.