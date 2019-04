Hip hop, latino e magia: che fine settimana al Jux Tap!

Sarzana - Val di Magra - Hip Hop Attitude al Jux Tap con Armando De Santis e Edoardo Cavalcanti. I due giovani dj sono le novità alla voce consolle dell’appuntamento in programma venerdì 5 aprile con il format numero uno in Italia dedicato alla musica e alla cultura hip hop, r’n’b, trap e rap. Completano il dj set i resident Dj Filo, Bibog e David B (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).



Il Sabato Latino è bollente al Disco Club di Sarzana con Roby ReDj. Tornano sabato 6 aprile i ritmi, la musica e le atmosfere caraibiche con l’evento dedicato a tutti gli appassionati dei balli latino americani. La pista del Jux Tap è il posto giusto per mettersi alla prova, partecipare allo stage di bachata con Massimo e Catia e lasciarsi travolgere dall’animazione di Guenda, New Ballet e Show Caribean Dance.



La domenica del Sunday Night è magica con lo show di Umberto Magic. L’aperishow dei record prodotto da e20 e Radio Nostalgia punta tutto domenica 7 aprile sull’effetto “wow” tra spettacolari giochi di prestigio ed abilita ma anche la migliore musica con il dj set dal sound inconfondibile di Andrea Secci, Mirco Alfonsetti, Luca Giorgi e Joe Mazzola.



Da segnare in agenda i prossimi appuntamenti sabato 13 aprile con il Sabato Classic con special guest il dj resident del mitico party ibizeco CircoLoco Renè e martedì 30 aprile con il concerto della tribute band dei Queen “Great Queen Rats” ed il dj set di Saint Paul.