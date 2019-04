Hip Hop Attitude con Val-S, Pasqua di eventi al Jux Tap

Sarzana - Val di Magra - Pasqua di eventi e dj set al Jux Tap. Il weekend pasquale decolla venerdì 19 aprile con Hip Hop Attitude e con il grande ritorno, alla consolle, di Val-S. Il popolare dj milanese, tra i più importanti interpreti della musica hip hop e reggaeton e conduttore di Hip Hop Tv (Sky), è nuovamente protagonista dell'appuntamento con il popolare format. Al suo attivo Dj Val-S vanta esibizioni in tutti i migliori Club italiani come "The Club", "Magazzini Generali", "De Sade", "Eleven", Le Banque" e tanti altri, oltre a produzione di Ep ed album. Completano il mosaico della consolle della notte dedicata alla cultura i resident Dj Bibog e David B (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).

Sabato Latino nel segno musicale di Roby Cuba Libre e della festa di compleanno di Simon Latino. Al Disco Club di Sarzana torna sabato 20 aprile la notte evento dedicata ai ritmi e alle atmosfere caraibiche con l’evento dedicato a tutti gli appassionati dei balli latino americani. L’animazione è a cura di Cuba Libre e New Ballet.

Pasqua con il Sunday Night. Ancora nel segno della musica live l’aperishow dei record che ospita domenica 20 aprile il concerto dal vivo della Evolution Band. Con un repertorio che spazia dagli anni 70’s agli 80’s, la Band nata da un’idea di Siviero Michele propone le hit dance dai Bee Gees a Donna Summer, fino ai successi di Eurythmics, Queen Roxette e molti altri. Presenti all’appello, come ogni domenica, il dj set di Andrea Secci, Mirco Alfonsetti, Luca Giorgi e Joe Mazzola.

Da segnare in agenda i prossimi appuntamenti mercoledì 24 aprile con il dj set dell’immortale Riccardo Cioni per un’altra notte nostalgia e martedì 30 aprile con il concerto della tribute band dei Queen “Great Queen Rats” ed il dj set di Saint Paul.