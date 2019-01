Hip Hop Attitude con Dj Filo, weekend con student party e “Benvenuti al Nord”

Sarzana - Val di Magra - Venerdì notte con Hip Hop Attitude. Dj filo torna alla consolle dell’evento numero uno in Italia dedicata alla cultura hip hop, all’r’n’b, al trap e reggaeton in agenda venerdì 18 gennaio al Jux Tap di Sarzana (Sp). Musica inconfondibile, animazione top ogni settimana e tante energia sono i marchi di fabbrica di Hip Hop Attitude. Insieme a Dj Filo confermata la presenza di Bibog e David B (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597). Ha ricaricato le pile, dopo la breve pausa post natalizia, Make me Rich, lo student party senza alcol (non vengono serviti alcolici) in programma sabato 19 gennaio al Disco Club di Andrea Tartarini e Cristiano Arpe. Musica e divertimento hop sono affidati al dj set di Bibog, Ktg, Burli, Whispers e la voce di David B. Spazio anche al ballo con il contest hip hop “Jux Factor.



E’ dedicato al film cult con Claudio Bisio e Alessandro Siani “Benvenuti al Nord (anticipato da Benvenuti al Sud) il Sunday Night, l’aperishow domenicale in calendario domenica 20 gennaio con lo showman Andrea Secci, Luca Giorgi, Joe Mazzola e la voce di Mirco Alfonsetti. Gag, luoghi comuni e tanta simpatia sono gli elementi vincenti del nuovo evento prodotto da e20 e Radio Nostalgia.