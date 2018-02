Hip Hop Attitude con Dj Filo, Carnevale Latino con Roby Cubalibre: è il venerdì del Jux Tap

Sarzana - Val di Magra - Hip Hop Attitude in diretta su Contattoradio con Dj Filo, Bibog e David B. Al Jux Tap nuovo appuntamento venerdì 16 febbraio con la notte evento dedicata alla cultura hip hop e alla musica rap. La serata sarà trasmessa sulla storica emittente indipendente di Carrara (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).



E’ il Carnevale Latino più caliente di sempre quello in agenda venerdì 17 febbraio al Disco Club di Sarzana (Sp) pronto a trasformarsi in un sambodromo. Il Sabato Latino firmato da Daymi Blanco e Salsa Mayor è affidato alla garanzia musicale di Roby Cubalibre. Due, come ogni settimana, le sale per scatenarsi a ritmo di salsa, merengue, bachata e kizomba.



Lo show dei record è assoluto protagonista del Sunday Night in calendario sabato 18 febbraio nell’arena del divertimento di Andrea Tartarini e Cristiano Arpe. Sei pronto a metterti in gioco? Alla conduzione dell’aperishow più amato di sempre marchiato da e20 e Radio Nostalgia, miscela esplosiva di intrattenimento e naturalmente musica, ci sono sempre loro, il trio delle meraviglie, formato Andrea Secci, Luca Giorgi e Joe Mazzola.



Info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597

