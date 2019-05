Hip Hop Attitude con Bibog & Davide B, “La Corrida” per l’aperishow domenicale

Sarzana - Val di Magra - Hip Hop Attitude con Bibog e Davide B. Nuovo appuntamento venerdì 10 maggio al Jux Tap con il format numero uno in Italia dedicato alla musica e alla cultura hip hop e alle nuove tendenze del reggateon, del rap e del trap. In menu tutti i più grandi successi del momento e le hit che fanno ballare in tutto il mondo (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).

Aperishow dei record nel segno de “La Corrida”. Al Sunday Night si canta e si balla in occasione dell’evento domenicale in agenda domenica 12 maggio firmato da e20 e Radio Nostalgia con i dilettanti allo sbaraglio. L’insuccesso o il successo della loro esibizione sarà decretato da pentole, palette, fischietti, campanacci oppure dagli applausi. Conducono il penultimo atto della stagione invernale del Sunday Night lo show man Andrea Secci insieme a Mirco Alfonsetti, Luca Giorgi e Joe Mazzola. La serata sarà trasmessa, come ogni settimana, in diretta su Radio Nostalgia a partire dalle 21.