Gli Slim River Boys questa sera ai Fondachi

Sarzana - Val di Magra - Appuntamento live questa sera ai Fondachi di Sarzana con il concerto degli Slim River Boy (a partire dalle 22.00) nel giorno in cui si conclude la mostra "Lovers" dedicata a Paolo Emilio Gironda.



Gli Slim River Boys nascono nel 2010 proprio a Sarzana da un gruppo di amici provenienti da esperienze musicali differenti (The Peawees, Morose e Army of Angry Youth), ma accomunati dalla passione per la musica folk americana.

Il sound della band nei primi anni è stato molto legato al traditional made in USA; oggi, in seguito alla naturale maturazione artistica e ad alcuni cambi di formazione, incarna il connubio tra il folk moderno e il passato punk degli attuali 4 componenti:

Marino Chiesa: voce e banjo

Michele Angelotti: mandolino

Filippo Garilli: chitarra e armonica

Dario Parmigiani: contrabbasso e cori