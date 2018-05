Gli Slim River Boys presentano il nuovo Ep al Lavoratorio Artistico

Sarzana - Val di Magra - Ottantacinquesima puntata consecutiva di “Cascasse il monday”, la trasmissione di Radio Rogna che anche questa sera andrà in onda dal Lavoratorio Artistico di via dei Giardini a Sarzana. Durante l'appuntamento suoneranno anche gli Slim River Boys per la presentazione del loro nuovo ep “Almost There” uscito proprio oggi.

Per “Il monday che vorrei”, rubrica in collaborazione con Il Mondo Che Vorrei Onlus Viareggio, interverrà in collegamento telefonico Massimo Castellana, portavoce dell'Associazione Genitori tarantini. Si parlerà dell' inquinamento nella città di Taranto, di lavoro e salute, di vittime innocenti e, tanto per cambiare, di interessi finanziari. Un'altra occasione per tenere vivo il fuoco della memoria.



Appuntamento alle 21.30 con la direttissima radio settimanale su: www.radiorogna.it. Anche in diretta video dalla pagina FB del Lavoratorio.