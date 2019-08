Gli Amici del Loggiato celebrano Orazi e Palacio

Sarzana - Val di Magra - Gli Amici del Loggiato, che organizzano il Sarzana Opera Festival, prestigiosa evoluzione del tradizionale Concorso per giovani voci liriche intitolato a Spiros Argiris che ha celebrato nel giugno scorso i vent'anni di vita, festeggiano i successi di due fra i più preziosi ed assidui animatori del Concorso e del Festival, Ernesto Palacio e Claudio Orazi, "personaggi della cui statura artistica e culturale non sempre la Città ha avuto piena consapevolezza", osservano dal sodalizio sarzanese.



"Il celebre tenore ed agente teatrale peruviano - continuano gli Amici del Loggiato -, abituale componente della giuria del Concorso e premuroso docente della Master Class che fiancheggia il Concorso stesso, è stato nominato Sovrintendente e Direttore Artistico del Rossini Opera Festival e dell'Accademia Rossiniana. Un doppio incarico di straordinario prestigio: la direzione artistica di uno dei teatri d'opera più famosi del mondo e la guida della più prestigiosa 'palestra' per cantanti rossiniani. Non meno significativo il traguardo raggiunto da Claudio Orazi, lui pure assiduo frequentatore, prezioso consulente ed amico sincero del Concorso e del Festival sarzanese: già Sovrintendente del Teatro di Cagliari è stato nominato dal Ministro dei Beni Culturali ai vertici del Teatro Carlo Felice di Genova, la più prestigiosa istituzione teatrale della Liguria ed un autentico 'tempio' della rappresentazione scenica e musicale italiana.

La direzione artistica del Carlo Felice ad un amico da sempre del concorso e del festival operistici sarzanesi, oltre a riempire di orgoglio gli Amici del Loggiato, apre prospettive di collaborazione ancora più importanti, stimolanti e prestigiose per l'ormai ventennale rassegna lirica cittadina, da cui sono partiti molti dei più talentuosi artisti che calcano i più rinomati palcoscenici del mondo".