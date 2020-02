Giuseppe Santucci apre la rassegna dell'Accademia Bianchi

Sarzana - Val di Magra - L’Associazione Amici della Musica Accademia Musicale “Andrea Bianchi” dà il via al suo primo evento dell’anno, tra i numerosi progettati ed organizzati e in previsione fino a maggio, con l’intento di arricchire l’offerta culturale del Comune di Sarzana e del territorio e dare giusto risalto alla Casa della Musica, la nuova sede autonoma di Sarzana dell’Accademia da poco inaugurata.

Domenica 16 febbraio dalle ore 11.30 inizierà In Concerto – rassegna musicale 2020, un’iniziativa patrocinata dal Comune di Sarzana, che prevederà appuntamenti di musica da camera la domenica mattina, con aperitivo finale. Il 16 febbraio si svolgerà il concerto “BEETHOVEN, dalle origini verso...” di Giuseppe Santucci, al pianoforte - Musiche di M. Clementi e L. Van Beethoven.

Santucci ci proporrà un accostamento della robusta Sonata Op. 40 n. 3 di M. Clementi con la Sonata Op. 57 di Beethoven, per rendere omaggio a quest’ultimo, del quale ricorrono i 250 anni dalla nascita, ma anche all’autore che forse più l’ha impressionato ed ispirato.

L’evento è gratuito con prenotazione posto non numerato. É possibile effettuare la prenotazione chiamando il numero: 328.8227643 oppure scrivendo all’indirizzo mail: info@accademiabianchi.it oppure alla mail: segreteria@accademiabianchi.it



In Concerto – rassegna musicale 2020 proseguirà poi con altre due date sempre di domenica mattina presso la Casa della Musica alle ore 11.30: 15 marzo con il Duo Gardel: Gianluca Campi, fisarmonica e Claudio Cozzani, pianoforte in DANZANGO - Musiche di J.P. Rameau, S. Rachmaninoff, S. Prokofiev, C. Gardel ed il 19 aprile con il Trio Italiano: Endrio Luti, fisarmonica – Cristina Trimarco, fagotto – Thomas Luti, saxofono in SUGGESTIONI SENZA TEMPO Musiche di A. Moretti, B. Goodman/N. Paganini, A. Piazzolla.

Sarà possibile reperire tutte le informazioni sul sito dell’Accademia:

http://www.accademiabianchi.it/in-concerto-2020/ e sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/AccademiaMusicaleBianchi/



Per prenotazioni posto non numerato e/o maggiori informazioni, chiamare il numero: 328.8227643 o scrivere a: info@accademiabianchi.it oppure segreteria@accademiabianchi.it