Giovani e graffiti per dare colore al cantiere di Piazza Martiri

Sabato e domenica a Sarzana writers protagonisti: cinquanta metri di tela per ispirarsi a Warhol.

Sarzana - Val di Magra - Graffiti e musica hip hop animeranno il fine settimana di piazza Martiri a Sarzana dove saranno impegnati una decina di writer locali che armati di bombolette e mascherine dipingeranno una tela di oltre cinquanta metri. “Warhol in cantiere” - questo il titolo dell'iniziativa – nasce infatti dalla collaborazione fra l'assessorato alle politiche giovanili e la Consulta comunale dei giovani con il Consorzio dei Commercianti, per portare un po' di colore nella zona interessata come noto dal cantiere di riqualificazione dell'ex Laurina e della piazza antistante.

“La Consulta è nata da poco – spiega l'assessore Casini – e si pone come obiettivo principale quello di rendere i ragazzi partecipi della vita della città. L'intento è quello di operare su due filoni: da una parte le tematiche sociali come le dipendenze di cui si è parlato in un recente convegno, dall'altro eventi che possano soddisfare richieste ed esigenze creative”.



Protagonisti delle due giornate saranno dunque i giovani artisti raccolti sotto la sigla “Dead writers all stars” che realizzeranno i loro pezzi sulla tela – che rimarrà fino al 5 marzo – ispirandosi cromaticamente alle opere di Andy Warhol ancora esposte nella Fortezza Firmafede. “L'idea è nata proprio dalla mostra – sottolinea Luca Ortelli della Consulta – con l'intento di colorare un po' la zona di piazza Martiri “ingrigita” dal cantiere. Ci saranno dieci writers che dipingeranno a titolo gratuito mentre il sottofondo musicale sarà curato da Dj Sim-1. L'unica direttiva che abbiamo dato loro è quella dell'utilizzo di colori accesi che ricordino quelli del padre della pop-art, il resto lo farà la loro fantasia”. “Come CSSS abbiamo deciso di aderire perché riteniamo giusto favorire i giovani e le loro attività – aggiunge il presidente Alessandro Ferrarini – e perché i negozianti di quella parte della città avranno dei disagi fino alla fine del cantiere. L'obiettivo è quello di ravvivare un po' la zona e portare un po' di gente”.

La due giornate, che inizieranno alle 14.30 e proseguiranno fino alle 19.00, vedranno anche la collaborazione di Alex Magistrelli ed Eva Cappellari del progetto “Spazio ai giovani” del Servizio Civile Nazionale.