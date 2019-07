Già esauriti i biglietti per Jovanotti al Festival della Mente

Sarzana - Val di Magra - Biglietti esauriti in meno di due giorni per l'evento numero 38 del Festival della Mente di Sarzana, quello che vedrà Jovanotti sul palco della Fortezza Firmafede dialogare con Paolo Giordano su “L'invenzione del futuro”. Che l'appuntamento con Lorenzo Cherubini fosse il più atteso della sedicesima edizione della kermesse culturale, era chiaro fin da martedì quando a Milano è stato svelato il programma, ma la risposta del pubblico è andata oltre ogni aspettativa.



Già dal pomeriggio infatti il personale dello Iat di piazza San Giorgio – botteghino abituale per il festival – ha dovuto dare la brutta notizia alle tante persone che hanno fatto richiesta dei preziosi tagliandi, mentre sul portale Vivaticket la prevendita per l'evento in programma il primo settembre risulta “non disponibile”.

Vista l'altissima richiesta è dunque probabile che nei prossimi giorni l'organizzazione provveda a fornire una nuova disponibilità o a valutare una location alternativa come accaduto in passato per casi analoghi. Vanno comunque segnalate però anche le osservazioni di chi nella giornata di ieri ha sottolineato sulla pagina Facebook “Il mugugno sarzanese” come i biglietti siano stati venduti senza alcun tipo di limitazione di numero come avviene per eventi sportivi e musicali.



“Alcune persone – ha scritto un utente - hanno acquistato sotto i miei occhi anche 20 tagliandi per l'evento di Jovanotti (Ci tengo a precisare che non accuso assolutamente gli acquirenti perché avranno sicuramente scopi nobili e non il bagarinaggio e perché alla fine fanno qualcosa di concesso). Credo che chi non riuscirà a procurarsi i biglietti per gli eventi dovrà sentirsi indignato”. Attualmente risultano esauriti al pari di quelli per Jovanotti anche gli ingressi per due delle tre serate di Alessandro Barbero.