Gang, Biacchessi e Cisco a Fosdinovo

"Rassegna per chi non si rassegna"

"Rassegna per chi non si rassegna"

Sarzana - Val di Magra - In occasione del 75° anniversario del rastrellamento nazifascista del 29 novembre 1944, che colpì la Brigata Garibaldi Ugo Muccini e la popolazione della Val di Magra e della bassa Lunigiana, quest'anno oltre al ricordo dei caduti e il pranzo sociale, ci sarà un doppio appuntamento serale per inaugurare la sesta edizione della "Rassegna per chi non si rassegna" con la cena concerto di Gang e Daniele Biacchessi fissata per venerdì 29, e una data del tour "Combat Folk" di Cisco. Luca Lanzi e Fry Moneti, in programma sabato 30. Affrettatevi a prenotare (posti sono limitati) al 3290099418. L'intera programmazione delle giornate fosdinovesi è disponibile nell'immagine allegata all'articolo.